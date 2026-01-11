Der irische Rekordtorhüter und heutige TV-Experte Shay Given hat mit seiner Analyse zum schottischen Fußball-Meister Celtic Glasgow für einen Eklat gesorgt. Die kurze Amtszeit des französischen Trainers Wilfried Nancy bezeichnete der 134-fache Nationalspieler in einer BBC-Sendung als "absoluten Holocaust". Später entschuldigte sich Given für die Äußerung. Seine Gage für die Sendung werde er dem Holocaust Educational Trust spenden.

Given hatte in der Sendung die nur 33 Tage lange Amtszeit von Nancy zunächst als "von Anfang bis Ende furchtbar" beschrieben, bevor er dann den Holocaust-Vergleich zog.