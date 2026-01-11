Fußball

"Absoluter Holocaust": Torhüter-Legende sorgt für Eklat im Live-TV

FBL-ENG-LCUP-NEWCASTLE-LEICESTER
Der Ex-Internationale Shay Given, mittlerweile als TV-Experte unterwegs, sorgte live im Fernsehen für einen Skandal.
11.01.26, 11:28

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Der irische Rekordtorhüter und heutige TV-Experte Shay Given hat mit seiner Analyse zum schottischen Fußball-Meister Celtic Glasgow für einen Eklat gesorgt. Die kurze Amtszeit des französischen Trainers Wilfried Nancy bezeichnete der 134-fache Nationalspieler in einer BBC-Sendung als "absoluten Holocaust". Später entschuldigte sich Given für die Äußerung. Seine Gage für die Sendung werde er dem Holocaust Educational Trust spenden.

Wettskandal in der Türkei: 102 Profis aus den zwei Topligen gesperrt

Given hatte in der Sendung die nur 33 Tage lange Amtszeit von Nancy zunächst als "von Anfang bis Ende furchtbar" beschrieben, bevor er dann den Holocaust-Vergleich zog.

Alarmierende Umfrage: Jeder siebte junge Österreicher kennt den Holocaust nicht

Auf der Plattform X schrieb der frühere Keeper später: "Im Live-Fernsehen habe ich heute Nachmittag ein Wort verwendet, dessen Bedeutung ich nicht vollständig verstanden habe und das ich sicherlich nie wieder verwenden werde." Given fügte hinzu: "Wir alle haben Wissenslücken, und ich hoffe, dies als Gelegenheit zu nutzen, mich weiterzubilden."

Agenturen, best  | 

Kommentare