Supermarktdach eingestürzt: Vier Verletzte in Süddeutschland

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Teile eines Supermarktdachs sind am späten Samstagnachmittag im Süden von Baden-Württemberg in Süddeutschland eingestürzt. Dabei wurden vier Menschen verletzt, zwei von ihnen nach Angaben eines Polizeisprechers schwer. Rettungskräfte wurden dem Sprecher zufolge gegen 17.40 Uhr zu dem Supermarkt in Lauchringen ganz in der Nähe der Stadt Waldshut-Tiengen an der Schweizer Grenze gerufen.

Zum Zeitpunkt des Einsturzes seien 26 Menschen in dem geöffneten Markt gewesen - Kunden und Personal. Das Gebäude wurde geräumt. Polizei rechnet nicht mit weiteren Verletzten Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Technisches Hilfswerk (THW) rückten zu einem größeren Einsatz aus. Auch ein Rettungshubschrauber flog die Gemeinde an. Der Polizeisprecher sprach am frühen Abend von einer "statischen Lage". Er rechnete nicht mit weiteren Verletzten oder gar Toten. Vermisst wurde niemand.