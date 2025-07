Schuldach eingestürzt: Sieben Kinder getötet, zahlreiche verletzt

Beim Einsturz eines Schuldachs sind in Indien mindestens sieben Kinder ums Leben gekommen. Mindestens 26 weitere Schüler wurden laut Polizei verletzt, als das Dach und ein Teil der Wände der Schule in der Region Jhalawar im Westen des Landes am Freitag einstürzten.

Zum Unglückszeitpunkt während des Unterrichts hielten sich laut Polizei etwa 60 Schüler sowie mehrere Lehrer in dem einstöckigen Gebäude auf. Dorfbewohner retteten zahlreiche Verletzte aus den Trümmern.