Kostete früher 10 Cent: Superman-Comic stellte Millionen-Rekord auf

Ein Superman-Comic-Heft von 1938, das damals 10 Cent kostete, hat einen Millionen-Rekord aufgestellt. Das Heft wurde für 15 Millionen Dollar (12,77 Mio. Euro) von einem Sammler gekauft, der anonym bleiben wollte, wie das New Yorker Unternehmen Metropolis Collectibles/ComicConnect mitteilte. Damit sei der vorherige Rekordpreis für ein Comic-Heft weit übertroffen worden, hieß es weiter. Im vorigen November war ein Heft der Superman-Reihe aus dem Jahr 1939 für 9,1 Millionen Dollar in New York versteigert worden.

Das jetzt verkaufte Comic sei ein seltenes Exemplar und dazu in einem sehr guten Zustand, teilte Vincent Zurzolo, Präsident von Metropolis Collectibles/ComicConnect, mit. Es zeigt auf dem Cover Superman in Spandexhosen mit einem roten Cape, der ein grünes Auto in die Luft hebt.