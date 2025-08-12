Drama in Südtirol: Vater und Sohn stürzten bei Bergtour in den Tod

Ein 67-jähriger Vater und sein 25-jähriger Sohn sind am Montag bei einer Bergtour auf der Südtiroler Seite der Ötztaler Alpen ums Leben gekommen. Dies berichtete die Südtiroler Internetplattform stol.it.

Die beiden hatten laut bisherigen Informationen den Hochfirst (3.403 Meter) bestiegen und waren Richtung Pfelders unterwegs, als sie aus bisher unbekannter Ursache offenbar rund 50 Meter von einem Steig abstürzten.