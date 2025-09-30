Sturm 'Bualoi' in Vietnam: Über 120.000 Häuser zerstört und 19 Tote

In Vietnam ist die Zahl der Toten durch den heftigen Tropensturm "Bualoi" weiter gestiegen. Mindestens 19 Menschen kamen ums Leben, mehr als ein Dutzend werden noch vermisst, darunter vor allem Fischer. Die meisten Opfer seien in den Wassermassen, bei Erdrutschen oder durch herabstürzende Trümmerteile gestorben, hieß es in einem Bericht der Behörde für Katastrophenmanagement. Weitere 92 Menschen wurden verletzt. Mehr als 120.000 Häuser seien zudem teilweise oder komplett zerstört worden, hieß es. Auch stürzten rund 50.000 Bäume um. Besonders stark betroffen war die nördliche Küstenregion Ha Tinh.

Dutzende Flüge gestrichen Nachdem er zuvor auf den Philippinen gewütet hatte, war "Bualoi" am Sonntagabend mit orkanartigen Winden, schweren Gewittern und Starkregen in Vietnam nördlich der Stadt Vinh auf Land getroffen. Betroffen war auch die bei Touristen beliebte frühere Hauptstadt Hue, die für ihre historischen Tempel und Pagoden bekannt ist. Mehr als 40 Flüge wurden in den vergangenen Tagen in der Region gestrichen, viele weitere waren verspätet. Auch in der Landwirtschaft gab es schwere Schäden.