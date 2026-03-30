Seit Jänner vermisst: Leiche von Student in Südtirol gefunden

In den Südtiroler Dolomiten ist am Montag von Skitourengehern eine Leiche entdeckt worden. Bei dem Toten soll es sich um einen seit Ende Jänner vermissten chinesischen Studenten handeln, berichteten Südtiroler Medien unter Berufung auf die Behörden. Der 28-Jährige war damals nach einer Wanderung nicht in seine Unterkunft in Gröden zurückgekehrt. Suchaktionen blieben ohne Erfolg.

Nun wurde die Leiche des jungen Mannes, der in Italien studiert hatte, im Schnee entdeckt. Der Fundort soll sich in den Bergen zwischen Gröden und Villnöß befinden. Er dürfte von einer Lawine erfasst und verschüttet worden sein, hieß es.