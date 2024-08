Stonehenge-Monument: Teil offenbar aus Schottland

Das Rätsel um das Stonehenge-Monument im Südwesten Englands hat sich erneut verdichtet: Ein Teil der fast 5.000 Jahre alten Steinkonstellation kommt einer britisch-australischen Studie zufolge aus dem rund 750 Kilometer entfernten Nordosten Schottlands, wie überraschte Wissenschafter am Mittwoch erklärten. Wie der sechs Tonnen schwere Stein über eine so lange Strecke transportiert werden konnte, ist bisher unklar.

Die Herkunft des zentralen Altarsteins war bis dato ungeklärt. Für die nun veröffentlichte Studie maßen britische und australische Archäologen den Uranium- und Bleigehalt des Steins - und fanden Übereinstimmungen mit Sedimenten des Orkadischen Beckens im heutigen Schottland. Der Stein stamme "mit einem hohen Grad an Sicherheit" aus dieser Region, erklärte der ebenfalls beteiligte australische Forscher Chris Kirkland.

Wie der fünf Meter lange Stein in den Südwesten Englands gelangte, müssen weitere Untersuchungen zeigen. Natürliche Bewegungen im prähistorischen Eis hätten das Material nach Einschätzung der Forscher eher in Richtung Norden getrieben, weg von Stonehenge. Dass Menschen den Stein auf dem Landweg in den Süden gebracht haben, gilt wegen der damaligen dichten Wälder, Sümpfe und Gebirge ebenfalls als unwahrscheinlich.

Es gebe aber Hinweise auf ein "umfangreiches Schifffahrtsnetz", über das zur Zeit der Entstehung des Stonehenge-Monuments getöpferte Waren und Edelsteine verschifft wurden, erklärte der Leiter der Studie, der australische Archäologe Anthony Clarke. Möglicherweise sei der Stein deshalb über den Seeweg transportiert worden.