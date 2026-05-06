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Störung: Websites mit ".de"-Namen zeitweise nicht erreichbar

Ausfälle wegen Problemen bei DNS-Diensten verschiedener Anbieter gab es auch in der Vergangenheit immer wieder.
06.05.2026, 06:23

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Störung: Websites mit ".de"-Namen zeitweise nicht erreichbar

Zahlreiche Websites mit dem deutschen Adressende ".de" sind in der Nacht zeitweise nicht erreichbar gewesen. Die Registrierungsstelle Denic verwies am späten Dienstagabend auf eine Störung in dem DNS-Service zur Auflösung von Domainnamen. DNS-Dienste sind so etwas wie ein Adressbuch für das Web und sorgen dafür, dass Seiten im Netz mit der Eingabe von Web-Adressen erreichbar sind.

Denic zufolge könnte es Probleme beim Aufrufen von Internetseiten geben, nach der Ursache des Problems wurde demnach gesucht. Ausfälle wegen Problemen bei DNS-Diensten verschiedener Anbieter gab es auch in der Vergangenheit immer wieder.

Insgesamt verwaltet Denic rund 18 Millionen Webseiten mit dem Adressende .de.

Deutschland
Agenturen, kob  | 

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