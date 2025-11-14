Mehrere Tote und Verletzte nach schwerem Bus-Crash

Wie die Polizei der schwedischen Hauptstadt mitteilte, wurden mehrere Menschen auf einer viel befahrenen Straße in der Nähe einer Universität im Norden von Stockholm von einem Bus erfasst. Sie sprach davon, dass es Verletzte und Tote gebe. Nähere Angaben dazu wollte sie zunächst nicht machen. Angaben zur Zahl der Opfer könnten zunächst nicht gemacht werden, hieß es.