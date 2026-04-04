Ex-Matador vor Stierkampf zu Ehren von Picasso getötet

Tödlicher Vorfall bei den Vorbereitungen für einen Stierkampf in Erinnerung an Pablo Picasso in Spanien: Beim Entladen der Tiere von einem Lastwagen in Málaga wurde einer der Helfer, ein landesweit bekannter früherer Matador, von einem Stier aufgespießt. Ricardo Ortiz sei dabei tödlich verletzt worden, teilten die Veranstalter am Samstag mit.

Die "Corrida Picassiana" in Erinnerung an Picasso sollte am Samstagabend stattfinden. Die Tiere dafür wurden am Freitagabend zur Arena La Malagueta gebracht, bei ihrer Entladung kam es zu dem tödlichen Zwischenfall. Der getötete 51-jährige Ortiz stammt aus einer Familie mit langer Stierkampf-Tradition. Der Matador hatte sich vor über zwanzig Jahren aus der Arena zurückgezogen, war aber weiterhin in die Betreuung der Stiere in Málaga eingebunden.