Als der Bub zehn Jahre alt war, sei er aus der Schule verschwunden . Ihm sei erzählt worden, dass er in einer anderen Schule sei und später, dass er zu Hause unterrichtet wurde, berichtete der Direktor. Er habe noch vergeblich versucht, den Buben ausfindig zu machen. Er entschuldigte sich in dem Interview, dass er nicht mehr unternommen habe. Nachbarn berichteten, sie hätten den Knaben nie gesehen.

Mitte Februar Feuer gelegt, Festnahme am Mittwoch

Der Mann hatte das Feuer bereits Mitte Februar gelegt, am Mittwoch sei die Stiefmutter nun festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Ermittler hätten festgestellt, dass der Stiefsohn über 20 Jahre lang in Gefangenschaft gehalten worden sei, lange Zeit misshandelt wurde, ausgehungert war und unmenschlich behandelt wurde. Er sei in einem stark abgemagerten Zustand aufgefunden worden und habe in dieser Zeit keine medizinische Versorgung erhalten.

Die Verteidigung der Frau wies die Vorwürfe zurück.