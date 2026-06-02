Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Welt

Starkes Erdbeben vor Süditalien

Seebeben mit Magnitude 6,2 vor der Küste Kalabriens. Keine Beben-Notrufe bei der Feuerwehr.
02.06.2026, 06:24

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Mann betrachtet auf einem Bildschirm die seismologischen Daten eines Erdbebens vom 25. April 2016 der Stärke 4,1.

Im Süden Italiens ereignete sich Dienstag kurz nach Mitternacht ein starkes Erdbeben. Um 0.12 Uhr wurde vor der Küste Kalabriens unter dem Tyrrhenischen Meer ein Seebeben der Magnitude 6,2 (INGV, USGS) registriert, teilte der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) mit. 

In der nahe gelegenen Stadt Cosenza sei wahrscheinlich nicht mit Schäden an Gebäuden zu rechnen, denn das Epizentrum lag im Meer und die Herdtiefe betrug etwa 250 km.

Die italienische Feuerwehr erklärte auf der Plattform X etwa eine halbe Stunde nach dem nächtlichen Beben, dass bisher keine damit zusammenhängenden Notrufe eingegangen seien. Das Beben ereignete sich etwa auf der Höhe des Ortes Paola, gut drei Autostunden südlich von Neapel.

Erschütterungen wurden in ganz Süditalien bis hin zur Balkanhalbinsel in einer Entfernung von etwa 600 km verspürt. Die Region Kalabrien und die nahe Insel Sizilien sind seismisch aktive Regionen.

Agenturen, kob  | 

Kommentare