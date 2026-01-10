Starkes Erdbeben erschüttert beliebte Urlaubsregion

Ein Erdbeben der Stärke 5,1 ist am Samstag um 05.53 Uhr in Reggio Calabria gemeldet worden. Das Epizentrum lag nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) im Meer, etwa 20 Kilometer vor der Ionischen Küste, in einer Tiefe von 65 Kilometern. Das Erdbeben wurde deutlich in der sizilianischen Stadt Messina sowie in anderen Gebieten auf Sizilien und in Kalabrien wahrgenommen.