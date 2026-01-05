Niederösterreich

Wieder leichtes Erdbeben im Bezirk Neunkirchen

Hand und Kugelschreiber vor Bild einer Magnitude nach Erdbeben.
Im Raum Semmering wurde am Montagnachmittag ein Erdbeben der Magnitude 2,3 registriert. Schäden sind nicht zu erwarten.
05.01.26, 17:13
Im Raum Semmering im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen ist am Montagnachmittag ein Erdbeben der Magnitude 2,3 registriert worden.

Die Erschütterungen von 15.39 Uhr seien in der Umgebung des Epizentrums von der Bevölkerung „schwach bis deutlich verspürt“ worden, teilte Geosphere Austria (Österreichischer Erdbebendienst) in einer Aussendung mit. Schäden an Gebäuden seien bei dieser Stärke nicht zu erwarten. 

