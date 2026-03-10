Stärke 5,9: Erdbeben vor der Küste Kampaniens

Ein Erdbeben der Stärke 5,9 ist in der Nacht auf Dienstag vor der Küste der süditalienischen Region Kampanien gemeldet worden.

Nach Angaben des italienischen Instituts für Geologie und Vulkanologie (INGV) wurde das Beben um 00.03 Uhr registriert. Das Epizentrum lag im Meer vor der Küste in einer Tiefe von 414 Kilometern.