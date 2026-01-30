Zwei Festnahmen nach Sprengstofffund auf Autobahn in Bayern

Nach einem mutmaßlichen Sprengstofffund bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle auf der deutschen Autobahn A3 bei Regensburg hat das bayerische Landeskriminalamt (LKA) die Ermittlungen übernommen. Spezialisten der Ermittlungsbehörde sprengten am Vormittag einen verdächtigen Gegenstand, der nach Einschätzung der Ermittler nicht sicher genug für einen Transport war. Es habe sich vermutlich um Sprengstoff gehandelt, sagte ein Sprecher des LKA.

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Der LKA-Sprecher ging jedoch zunächst davon aus, dass es sich nicht um ein Verfahren im Bereich des Staatsschutzes handelt - unter dem Begriff "Staatsschutz" laufen Ermittlungen zu politisch motivierten Straftaten. Das Landeskriminalamt übernahm jedoch die Ermittlungen zu dem Vorfall. Die Reste des gesprengten Gegenstands sollen von Experten analysiert werden.