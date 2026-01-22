Welt

Pendlerzug mit Kran kollidiert: Nächster Zugunfall in Spanien

Catalan commuter trains on hold for second day
Es ist der dritte Zwischenfall innerhalb weniger Tage.
22.01.26, 13:50

Nach zwei tödlichen Zugsunglücken in Spanien seit Sonntag hat sich ein weiterer Unfall auf einer Bahnstrecke mit mehreren Leichtverletzten ereignet. Bei der Kollision eines Pendlerzuges mit einem Kran im Südosten Spaniens seien mehrere Menschen leicht verletzt worden, teilte das spanische Bahnunternehmen Renfe am Donnerstag mit.

Zugkatastrophe in Spanien: Weitere Todesopfer befürchtet

Am Sonntag hatte es bei einem Zugsunglück nahe dem südspanischen Ort Adamuz mehr als 40 Todesopfer gegeben. Am Dienstag ereignete sich ebenfalls in Südspanien ein Zugsunglück mit einem Toten und Dutzenden Verletzten.

Spanien
