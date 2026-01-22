Pendlerzug mit Kran kollidiert: Nächster Zugunfall in Spanien

Nach zwei tödlichen Zugsunglücken in Spanien seit Sonntag hat sich ein weiterer Unfall auf einer Bahnstrecke mit mehreren Leichtverletzten ereignet. Bei der Kollision eines Pendlerzuges mit einem Kran im Südosten Spaniens seien mehrere Menschen leicht verletzt worden, teilte das spanische Bahnunternehmen Renfe am Donnerstag mit.