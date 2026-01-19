Schock und Trauer nach Zugkatastrophe in Spanien: "Es war wie ein Erdbeben"

Ramón Montón hat am Sonntagnachmittag noch mit seiner Frau telefoniert. Beinahe, so erzählt er der spanischen Tageszeitung El País, hätte Tamara den Zug von Madrid nach Huelva verpasst. Die gebürtige Kubanerin war auf dem Weg in den Süden Spaniens. 20 Minuten nach dem Gespräch kollidierte ihr Alvia-Zug mit drei Waggons eines Iryo-Zuges, der von Málaga in die Hauptstadt Madrid unterwegs war. Die Waggons waren entgleist und auf das benachbarte Gleis geraten. Bis zuletzt hatte Montón noch immer kein Lebenszeichen von seiner Frau erhalten.

Angehörige warten auf Informationen Er ist nach Adamuz gereist, eine 4.500-Einwohner-Gemeinde in der südspanischen Provinz Córdoba. Dort ereignete sich das Unglück am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr. "Ich bin sehr nervös, ich konnte sie noch nicht finden. Drei Stunden habe ich von Huelva hierher gebraucht." Wie ihm geht es am Montagvormittag Dutzenden Angehörigen und Freunden von Passagieren. Knapp 500 Menschen waren an Bord der beiden Züge, als sich am Sonntagabend das schwerste Eisenbahnunglück Spaniens seit Jahren ereignete. Bis Montagvormittag stand fest: Mindestens 39 Menschen kamen ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt. 48 Verletzte werden weiterhin in Krankenhäusern behandelt, zwölf von ihnen liegen auf Intensivstationen. Freunde und Familienmitglieder warten in Notaufnahmen, ziehen von Krankenhaus zu Krankenhaus, bitten in sozialen Netzwerken verzweifelt um Hinweise auf ihre Liebsten. Viele seien auf das Schlimmste vorbereitet worden, heißt es - und hoffen dennoch, dass Rettungskräfte Überlebende aus den Trümmern bergen können. Das örtliche Gemeindehaus wurde zu einem provisorischen Koordinationszentrum umfunktioniert.

Sucharbeiten gehen am Montag weiter Die Such- und Bergungsarbeiten gingen am Montag weiter. Besonders schwer zugänglich sind die ersten drei Waggons des Alvia-Zuges: jener des 28-jährigen Lokführers, der ums Leben kam, sowie zwei weitere mit insgesamt 53 Passagieren. Sie stürzten eine vier Meter hohe Böschung hinab und liegen nun ineinander verkeilt in einem Trümmerfeld. Die Militärische Notfalleinheit (UME), die in der Nacht mit 15 Fahrzeugen sowie umfangreichem Rettungs- und Beleuchtungsmaterial eingetroffen ist, arbeitet gegen die Zeit.

Andalusiens Regionalpräsident Juan Manuel Moreno bestätigte am Montagmorgen, dass weiterhin nach Vermissten gesucht werde. Er schloss nicht aus, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte. "Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass wir Leichen in mehreren hundert Metern Entfernung vom Unfallort gefunden haben." Auch die Identifizierung der Opfer hat begonnen. Angehörige geben DNA-Proben ab, um die Toten eindeutig zu identifizieren.

Passagiere schildern das Unglück Der Schock im Land sitzt tief. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez reist am Montagvormittag zum Unglücksort und sagte seine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos ab. Der Senat in Madrid setzte eine für Montag geplante Untersuchungsausschuss-Sitzung aus. Überlebende schildern in spanischen Medien die dramatischen Minuten. "Wir spürten eine plötzliche Vollbremsung. Der Zug begann hin und her zu schaukeln, bis er zum Stillstand kam", erzählt der 44-jährige Santiago. "Als ich ausstieg, sah ich eine tote Person. Wir versuchten, zum ersten Waggon zu gelangen, aber dort war nur noch ein Trümmerhaufen. Die Menschen riefen um Hilfe, wir versuchten, sie herauszuholen, aber es war sehr schwierig.” Die 23-jährige Bianca schildert dem Radiosender Cadena Ser den Moment des Zusammenstoßes: Koffer seien durch die Luft geflogen, ein Tisch in zwei Teile zerbrochen, Passagiere gestürzt. Und dann brach die Decke ihres Waggons ein. Ein Journalist, der an Bord war, fasst es gegenüber dem staatlichen Sender RTVE so zusammen: "Es war wie ein Erdbeben." Unverletzte Passagiere wurden mit Bussen nach Málaga, Sevilla, Huelva oder Madrid gebracht. Die andalusische Regionalregierung hat Reisende gebeten, auf Social Media ihren Gesundheitszustand zu teilen, um Angehörigen zu bestätigen, dass sie außer Gefahr sind.

Unfallursache ist weiterhin unklar Die Ursache des Unglücks ist indes weiterhin ungeklärt. Regionalpräsident Moreno sprach von einem "äußerst merkwürdigen“ Unfall: Er ereignete sich auf einem geraden, erst kürzlich renovierten Streckenabschnitt mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h.



"Die Umstände sind ungewöhnlich", sagte auch Álvaro Fernández Heredia, Präsident der spanischen Eisenbahngesellschaft Renfe, im Radiosender Cadena Ser. Ein Zug sei mit einer Geschwindigkeit von 205 km/h unterwegs gewesen, der andere mit 210 km/h. "Es lag also nicht an überhöhter Geschwindigkeit." Zudem sei die Strecke mit einem LZB-Sicherheitssystem ausgestattet, das menschliches Versagen weitgehend ausschließe. Möglich seien daher nur ein technischer Defekt am Zug oder ein Problem der Infrastruktur. Jedoch seien Gleisanlagen, Plattform und Infrastruktur erst im Mai erneuert worden, erklärte Heredia weiter. Der entgleiste Zug sei erst vier Tage vor dem Unfall zuletzt überprüft worden, hieß es von der italienischen Gesellschaft Trenitalia. Eine Untersuchungskommission soll nun die genaue Ursache klären. Ein endgültiges Ergebnis wird es aber wohl erst in einigen Tagen geben. Von den ÖBB hieß es auf KURIER-Anfrage, man könne keine Stellungnahme abgeben, da weder die Unfallursache bekannt sei noch die Bahnsysteme Spaniens und Österreichs vergleichbar seien.