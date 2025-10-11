"Alarmstufe Rot": Heftige Regenfälle in Spanien sorgen für Chaos

Heftige Regenfälle haben in der Region Murcia im Südosten Spaniens am Mittelmeer zu überschwemmten Straßen, Feuerwehreinsätzen und zur Evakuierung zahlreicher Anrainer geführt. Regionalpräsident Fernando López Miras warnte Bürgerinnen und Bürger am Samstag in den Bereichen Campo de Cartagena und Mazarrón, "unnötige Fahrten zu vermeiden und vorsichtig zu sein", wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtete.

"Alarmstufe Rot": Heftige Regenfälle in Spanien sorgen für höchste Warnstufe

Der Bürgermeister von Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, hatte auf Instagram Anrainer in den niedrig gelegenen Bereichen der Gemeinde aufgefordert, sich mit Lebensmitteln, Wasser, Verbandskasten und Batterien in den ersten Stock ihrer Häuser zu begeben. Laut Regionalpräsident López Miras gab es keine Todesopfer.