GPS-Störung in Flugzeug mit Ministerin nahe Kaliningrad

Ein spanisches Militärflugzeug hat nahe der russischen Exklave Kaliningrad eine GPS-Störung verzeichnet, hieß es aus dem Verteidigungsministerium in Madrid am Mittwoch. An Bord habe sich unter anderem Verteidigungsministerin Margarita Robles befunden.

Navigation mithilfe von Militärsatellit Ein Kommandant, der sich ebenfalls im Flugzeug befand, sagte mitreisenden Journalisten, solche Vorfälle in der Region seien üblich. Es sei aber auch möglich, mithilfe von Militärsatelliten zu navigieren. Robles befand sich laut ihrem Ministerium auf den Weg nach Litauen.