Welt

Tote nach Entgleisung von Hochgeschwindigkeitszügen in Spanien

++ THEMENBILD ++
Das Unglück ereignete sich in Adamuz in der Nähe der Stadt Cordoba.
18.01.26, 21:30

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Nach der Entgleisung zweier Hochgeschwindigkeitszüge in Südspanien sind nach Angaben der spanischen Polizei mindestens zwei Menschen getötet worden. 

Eine unbekannte Zahl an Menschen sei zudem verletzt worden, teilten die Behörden am Sonntagabend mit. Viele Personen seien noch in den Zügen eingeklemmt. Das Unglück ereignete sich in Adamuz in der Nähe der Stadt Cordoba.

Mehr zum Thema

Spanien
Agenturen  | 

Kommentare