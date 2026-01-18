Welt

Schwere Waldbrände in Südchile: 20.000 Menschen auf der Flucht

Wildfire burns in Chile
Es wurde der Katastrophenfall für zwei Regionen ausgerufen.
18.01.26, 14:58

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Chiles Präsident Gabriel Boric hat wegen mehrerer Waldbrände im Süden des Landes für zwei Regionen den Katastrophenfall ausgerufen. Die Maßnahme betreffe die Provinzen Ñuble und Biobío, schrieb Boric am Sonntag im Onlinedienst X. 

Rund 20.000 Menschen flohen nach Behördenangaben bereits vor den Bränden. In Chile wüten derzeit 19 Feuer, darunter zwölf in Ñuble und Biobío. Angaben zu möglichen Opfern oder Zerstörungen lagen zunächst nicht vor.

In den vergangenen Jahren richteten mehrere Waldbrände in Chile schwere Verwüstungen an. Im Februar 2024 kamen 138 Menschen bei Bränden in Viña del Mar in der Touristenregion Valparaíso ums Leben.

Mehr zum Thema

Waldbrand
Agenturen  | 

Kommentare