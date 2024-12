Spanien: Eltern sollen 14-jährige Tochter für 5.000 Euro verkauft haben

Ein Elternpaar soll in Spanien seine 14-jährige Tochter für 5.000 Euro an einen erwachsenen Mann als Ehefrau verkauft haben. Etwa drei Jahre nach der Zwangsheirat seien die Eltern sowie der Ehemann des Opfers in Cádiz im Südwesten des Landes festgenommen worden, berichteten die Zeitung La Vanguardia und andere Medien unter Berufung auf die Nationalpolizei. Den Festgenommenen werde unter anderem Menschenhandel, sexualisierte Gewalt und Kindesmissbrauch zur Last gelegt.