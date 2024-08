Nach SpaceX-Explosion wurden weitere Raketenstarts gestoppt

Raketenstufe bei Landung explodiert

Am Mittwoch hatte die bewährte "Falcon 9" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX eine Reihe von Satelliten für das Internet-Programm Starlink ins All gebracht. Der Start glückte, doch nach der Landung kippte eine Raketenstufe auf einem Schiff im Atlantik um und ging in Flammen auf.

Ein weiterer Starlink-Start wurde verschoben, "um dem Team Zeit zu geben, die Landedaten des Boosters vom vorherigen Start zu überprüfen. Ein neuer geplanter Starttermin wird bekanntgegeben, sobald er verfügbar ist", teilte SpaceX mit.