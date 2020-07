Slowakei: Autobus voller Kinder stürzte von Bergstraße

Auf dem Weg in ein Ferienlager ist in der Slowakei ein Autobus von einer Bergstraße in der Niederen Tatra abgekommen und in einen Wald gestürzt.

Vier Kinder und ein Erwachsener seien mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilten Polizei und Feuerwehr am Montag mit. Alle Verletzten seien außer Lebensgefahr, erklärte Bildungsminister Branislav Gröhling dem TV-Nachrichtensender TA3.