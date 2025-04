Dieser Flug startete erst mit 40 Stunden Verspätung

Statt Vorfreude und Entspannung hieß es für viele Ägypten-Urlauber am Flughafen ausharren, denn ihr Flug hatte eine saftige Verspätung.

Seit Februar 2022 wurde unter anderem der ukrainische Luftraum geschlossen, was reguläre Passagierflüge unmöglich macht.

Die Airline SkyUp hat sich an die Bedingungen angepasst und eine Tochtergesellschaft auf Malta gegründet. Unter anderem least das Unternehmen Teile seiner Flotte an Wizz Air oder Air Cairo, wie aeroTelegraph berichtet.

Letztere setzte zwei Boeing-737-800 der ukrainischen Fluglinie ein – bei einem der Flugzeuge kam es nun zu einer erheblichen Verspätung: