5 Skitourengeher tot in den Schweizer Alpen gefunden

In der Schweiz wurden fünf Skitourengeher tot geborgen. Zuvor war laut Focus-Informationen ein Hubschrauber in die Gegend um das Rimpfischhorn in den Walliser Alpen geschickt worden. Bergsteiger hatten am Samstagnachmittag zurückgelassene Skitourengeher auf 4.000 Metern Höhe gesichtet und die Bergrettung verständigt.