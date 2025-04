Beim sogenannten Signal-Gate fügte Donald Trumps Sicherheitsberater Mike Waltz im Februar 2025 versehentlich Jeffrey Goldberg, den Chefredakteur des Magazins The Atlantic, in eine Chatgruppe, in der die führenden US-Regierungsmitglieder konkrete Angriffspläne gegen die Houthi-Miliz besprachen.

Goldbergs Berichte darüber sorgten für großes Aufsehen und warfen die Frage auf, wie es überhaupt zu einem solchen Fauxpas kommen konnte. Schuldzuweisungen gibt es viele – das Weiße Haus hat insbesondere die automatische iPhone-Funktion im Visier.