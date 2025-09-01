27 Mio. Schätzwert: Siemens-Villa wird zwangsversteigert

Die alte Siemens-Villa in Potsdam kommt am Donnerstag unter den Hammer. Auf rund 27 Mio. Euro wird der Verkehrswert der späteren Lungenheilanstalt geschätzt, hieß es in der Ankündigung der Zwangsversteigerung. Das sei sicher kein alltäglicher Fall, so Denkmalpfleger Haiko Türk. Er sehe ein außerordentlich großes Denkmal, auch die Lage auf einer Landzunge in den Lehnitzsee hineinragend sei besonders.

Ab 1952 war das Haus Lungenheilanstalt Das Haupthaus wurde 1910 vom Architekten Otto March für die Familie von Carl Friedrich Siemens - dem Sohn des berühmten Industriellen und Erfinders Werner von Siemens - errichtet. Es wurde zum Wohnen und für repräsentative Zwecke genutzt, hieß es in dem Exposé zur Zwangsversteigerung. Das mehr als 100.000 Quadratmeter große Anwesen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von der Sowjetarmee als Lazarett und ab 1952 als Lungenheilanstalt genutzt.