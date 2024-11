Missbrauch von über 60 Kindern: Lebenslange Haft für Betreuer

Ein ehemaliger Kinderbetreuer ist in Australien wegen sexuellen Missbrauchs dutzender Schützlinge zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Die Straftaten des 46-Jährigen hätten " erhebliches Leid " verursacht, sagte Richter Paul Smith bei der Urteilsverkündung am Freitag. Der Verurteilte Ashley Paul Griffith bekannte sich schuldig , mehr als 60 Kinder , die meisten von ihnen Mädchen, vergewaltigt und sexuell missbraucht zu haben.

Jüngste Opfer waren weniger als zwölf Monate alt

Griffith missbrauchte die ihm anvertrauten Kinder in den Jahren 2003 bis 2022. In 28 von insgesamt 300 Anklagepunkten ging es um Vergewaltigung. Die Polizei ging davon aus, dass einige der Opfer weniger als zwölf Monate alt waren. "Die Leute erwarten, dass ihre Kinder in Tagesstätten beschützt werden", sagte Richter Smith. Die Taten seien "verkommen" gewesen und bei dem Täter bestehe ein hohes Rückfallrisiko.

Die Ermittlungen gegen Griffith begannen vor zehn Jahren, nachdem die Polizei im Darknet auf anonym geteilte kinderpornografische Aufnahmen gestoßen war. Die Nachforschungen verliefen weitgehend ergebnislos, bis die Polizei im Hintergrund der Bilder auf Hinweise stieß, die zu einem Kindergarten im Zentrum der Stadt Brisbane führten.