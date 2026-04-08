Serienkiller auf Long Island: Architekt gestand acht Frauenmorde

Rund 16 Jahre nach ungeklärten Leichenfunden auf der New Yorker Insel Long Island hat ein Architekt acht Morde gestanden. Der 62-Jährige bekannte sich am Mittwoch vor einem Gericht im Bundesstaat New York schuldig, zwischen 1993 und 2010 sieben Frauen entführt, gefoltert und getötet zu haben. Der New York Times zufolge gestand er zudem einen achten Mord, der ihm bisher nicht zur Last gelegt worden war.

Dem Angeklagten droht eine lebenslange Haftstrafe. Die sogenannten Gilgo-Beach-Morde hatten in den USA ab dem Jahr 2010 landesweit für Aufsehen gesorgt. An einer Schnellstraße nahe des Strandes an der Südküste von Long Island waren damals die sterblichen Überreste von insgesamt elf Mordopfern entdeckt worden. Dabei handelte es sich um neun Frauen, einen Mann und ein Mädchen. Die Frauen waren überwiegend als Sexarbeiterinnen tätig gewesen.