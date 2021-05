Seit 1988 unschuldig im Gefängnis: 56-Jähriger ist wieder frei

Gilbert Poole Jr. hat mehr als die Hälfte seines Lebens im Gefängnis verbracht. Der heute 56-Jährige war 1988 in Detroit wegen Mordes an Robert Mejia inhaftiert worden. Die Beweislage war dünn, dennoch wurde der damals 24-Jährige verurteilt. Es seien Bissspuren am Körper des Opfers gefunden worden, die mit Pooles Zahnakten übereinstimmten. Diese Beweise sind allerdings heute nicht mehr zulässig.

Poole hatte das Urteil stets angefochten. Allerdings hatte seine damalige Freundin vor Gericht gegen ihn ausgesagt: Er habe ihr die Tat gestanden.

Der Verurteilte wurde bei seinen Bemühungen durch das "Innocence Project" an der Thomas M. Cooley Law School der Western Michigan University unterstützt, dessen Team sich bei der Freilassung mit ihm freute: