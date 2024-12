Unwetter-Chaos in Griechenland: Evakuierungen auf Rhodos, Tote auf Lemnos

Der Sturm "Bora" hat am Wochenende Griechenland erreicht und in weiten Teilen des Landes für Verwüstung gesorgt. Am Samstag hatte der Katastrophenschutz eine Warnung für den Nordosten Griechenlands sowie das Zentrum und die Hauptstadtregion um Athen herausgegeben. Darin wurde vor sintflutartigen Regenfällen und starkem Wind gewarnt. Der griechische Wetterdienst warnte vor starken Schneefällen.