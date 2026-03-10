Welt

Mehrere Tote in der Schweiz: Mann soll sich in Bus selbst angezündet haben

Laut Augenzeugen hat sich ein Mann in einem Linienbus mit Benzin übergossen und angezündet.
10.03.2026, 21:52

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Rote Jacke mit Notarzt-Schriftzug.

In der Schweiz hat es bei einem Unglück mit einem Linienbus mehrere Tote und Verletzte gegeben. Der Bus war aus bislang ungeklärter Ursache in der Gemeinde Kerzers im Kanton Freiburg in Brand geraten, wie die Polizei berichtete. Das Schweizer Portal Blick berichtete, ein Mann habe sich selbst mit Benzin übergossen und angezündet.

In sozialen Medien kursierten Bilder von dem brennenden Gefährt. Wie viele Menschen an Bord waren und wie viele verletzt wurden oder ums Leben kamen, war zunächst unklar. Der Rettungseinsatz war am Abend noch im Gange, wie die Polizei des Kantons auf Facebook berichtete. 

Brand in Crans-Montana: Ermittlungen gegen Gemeindepräsidenten
Agenturen, jde  | 

Kommentare