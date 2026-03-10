Mehrere Tote in der Schweiz: Mann soll sich in Bus selbst angezündet haben

In der Schweiz hat es bei einem Unglück mit einem Linienbus mehrere Tote und Verletzte gegeben. Der Bus war aus bislang ungeklärter Ursache in der Gemeinde Kerzers im Kanton Freiburg in Brand geraten, wie die Polizei berichtete. Das Schweizer Portal Blick berichtete, ein Mann habe sich selbst mit Benzin übergossen und angezündet.

In sozialen Medien kursierten Bilder von dem brennenden Gefährt. Wie viele Menschen an Bord waren und wie viele verletzt wurden oder ums Leben kamen, war zunächst unklar. Der Rettungseinsatz war am Abend noch im Gange, wie die Polizei des Kantons auf Facebook berichtete.