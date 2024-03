Schweiz: Fünf der sechs vermissten Skitourengänger tot aufgefunden

Die Suche nach dem sechsten Vermissten wird fortgesetzt, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte. Der sechste Skitourengänger konnte noch nicht gefunden werden, hieß es in der Mitteilung weiter.

Rettungskräfte seien am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr in der Nähe des Dent Blanche abgesetzt worden. Gegen 21.20 Uhr erreichten sie laut der Polizei das Gebiet des Tête Blanche, wo sie rasch fünf der sechs seit dem Vortag vermissten Personen ohne Lebenszeichen entdeckten.

Die sechs Skitourengänger waren am Samstag in der Früh in Zermatt in Richtung Arolla aufgebrochen und galten seither als vermisst.