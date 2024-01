Großglockner: Skitourengeher stürzte in Tirol 300 Meter ab

Ein 52-Jähriger ist am Freitag bei einer Skitour auf den Großglockner im Gemeindegebiet von Kals in Osttirol schwer verletzt worden. Dem Mann war laut Polizei ein paar Meter vor dem Ausstieg aus einer Südflanke der Schnee unter den Skiern weggebrochen. Daraufhin stürzte er, sich mehrmals überschlagend, über felsiges Gelände und hart gefrorene Schneeunterlage über die steile Aufstiegsspur 300 Meter in die Tiefe.