15-Jährige tot in Waldstück gefunden: 14-Jährige unter Tatverdacht

Nach der Tötung einer 15-Jährigen im Schweizer Berikon im Kanton Aargau gilt eine 14-Jährige als tatverdächtig. Sie wurde bereits festgenommen und in Gewahrsam genommen. Das Mädchen soll dem Opfer gemäß ersten Informationen Schnittverletzungen zugefügt haben. Die genauen Tatumstände sowie mögliche Motive sind noch unklar, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte. Die Polizei und die dortige Jugendstaatsanwaltschaft ermitteln.

Zunächst war in ersten Berichten von mehreren Verdächtigen die Rede gewesen. Spaziergänger hatten am Sonntag kurz nach 16.00 Uhr zunächst die 14-Jährige angetroffen, die stark blutete und um Hilfe bat. Kurz darauf stießen andere Spaziergänger im nahen Wald auf die 15-Jährige, die ebenfalls stark blutend am Boden lag. Sie erlag später ihren schweren Verletzungen.