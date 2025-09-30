Mehrere Wochen nach dem Auffinden von Schweineköpfen vor Moscheen im Großraum Paris sind in Serbien elf Männer festgenommen worden. Sie stünden im Verdacht, sich in Frankreich wie auch in Deutschland an Hass schürenden Aktionen beteiligt zu haben, teilte die Polizei in Belgrad am Montag mit. Es werde noch nach dem serbischen Anführer der Bande gesucht, der "auf Anweisung eines ausländischen Geheimdienstes" gehandelt habe, wie die serbische Polizei erklärte. Zu welchem Land dieser Geheimdienst gehören soll, teilte sie dabei nicht mit.

Der Fund der Schweineköpfe hatte zahlreiche empörte Reaktionen ausgelöst. Schweine gelten im Islam als unreine Tiere, der Verzehr ihres Fleisches ist untersagt. Der französische Innenminister Bruno Retailleau hatte die Vorfälle als "unerträgliche Provokation" bezeichnet. Die französische Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit in neun Fällen, die als Versuche der Destabilisierung gelten und von Beobachtern Russland zugeschrieben werden.