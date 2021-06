Neun Monate lang jagde die spanische Polizei den Attentäter - mit Erfolg, wie die andalusische Zeitung Diario Sol berichtet: Die Fahnder stürmten eine Luxus-Suite in Estepona, einem Ferienort an der Costa del Sol, gerade einmal 33 Kilometer südlich von Marbella. Der Österreicher und seine spanische Freundin, die ebenfalls am Strand dabei gewesen sein soll, wurden festgenommen.

Den Ermittlern zufolge war das Liebespaar mit gefälschten Papieren auf der Flucht. Sie sollen in der Regel nie mehr als zwei Nächte an einem Ort verbracht haben, so tricksten sie die Polizei regelmäßig aus. Auch zwei Freunde des Österreichers konnten jetzt in der Polizei-Großaktion gefasst werden.