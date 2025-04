Nach Drohschreiben: Viele Schulen bleiben in Duisburg geschlossen

Wegen einer Bedrohungslage in Duisburg bleiben alle Sekundar- und Gesamtschulen in der deutschen Stadt am Montag geschlossen. Die Polizei teilte mit, bereits am Freitag sei bei einer Schulleitung ein Schreiben mit "bedrohlichen und rechtsradikalen Äußerungen" eingegangen. Der unbekannte Absender habe Straftaten für Montag angekündigt. Am Sonntag habe dieselbe Schule erneut ein Schreiben mit bedrohlichen Inhalten erhalten, die auch 13 weitere Schulen im Stadtgebiet betreffen.