14-Jähriger gestand Bombendrohung gegen Linzer Schule

Nach einer Bombendrohung an einer Linzer Schule am 12. September des Vorjahres ist ein 14-Jähriger als Verdächtiger ausgeforscht worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Schüler, der zum Tatzeitpunkt noch 13 und damit nicht strafmündig war, zeigte sich reumütig und geständig. Zum Motiv wurde nichts bekanntgegeben, von weiteren Taten geht die Polizei derzeit nicht aus.