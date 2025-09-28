USA: Mehrere Opfer bei Schüssen, Kirche in Flammen

Bei Schüssen in einer Kirche in den USA hat es nach Polizeiangaben mehrere Opfer gegeben. Der Schütze sei überwältigt worden, teilten die Beamten am Sonntag (Ortszeit) auf Facebook mit. Die Kirche in der Kleinstadt Grand Blanc im US-Bundesstaat Michigan stehe in Flammen. Die Polizei machte keine näheren Angaben zu den Opfern und zur Frage, ob es sich bei ihnen um Tote oder Verletzte handelt. Aktuell bestehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit, hieß es.