In Dallas im US-Bundesstaat Texas sind bei einem Schusswechsel mindestens drei Menschen schwer verletzt worden. Mehreren amerikanischen Medien zufolge wurde auf ein Büro der US-Einwanderungsbehörde Immigrations an Coustoms Enforcement (ICE) geschossen.

Kristi Noem, Ministerin für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten, schrieb dazu auf X: "Heute Morgen kam es in der Dallas ICE Detention Facility zu einer Schießerei. Details werden noch bekannt gegeben, aber wir können bestätigen, dass es mehrere Verletzte und Tote gab."

Der mutmaßliche Schütze soll sich dabei selbst tödlich verletzt haben, so Noem weiters.