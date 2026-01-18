Welt

Schnecke in Spanien gesegnet

Celebrations on the feast of Spain's patron saint of animals, Saint Anthony, in Madrid
Immer am 17. Jänner werden in Spanien beim Fest zu Ehren des Schutzheiligen San Antón Haus- und Nutztiere gesegnet.
18.01.26, 11:57

Zusammenfassung

  • Am 17. Januar werden in Madrid beim Fest zu Ehren von San Antón Haustiere aller Art, sogar Schnecken, gesegnet.
  • Die Tradition der Tiersegnung reicht bis ins Mittelalter zurück und wurde früher vor allem von Bauern genutzt.
  • Heute nehmen viele Tierbesitzer stundenlange Wartezeiten in Kauf, um ihre Tiere – von Hunden bis zu exotischen Arten – segnen zu lassen.

Während Hobbygärtner gefräßige Schnecken gerne mal zum Teufel wünschen, ist in Madrid jetzt ein Exemplar von einem katholischen Priester gesegnet worden. 

Das Weichtier saß dabei wohlbehütet in einem Marmeladenglas mit einem Salatblatt und wurde vor der Kirche San Antón in Madrid mit etwas Weihwasser beträufelt.

Mittelalterliche Tradition

Die kuriose Zeremonie, bei der immer am 17. Jänner Tausende Haustiere aller Art bei dem Fest zu Ehren des Schutzheiligen der Tiere, San Antón, gesegnet werden, ist Teil einer alten Tradition, die bis auf das Mittelalter zurückgeht. Früher waren es vor allem Bauern, die ihre Nutztiere unter den Schutz Gottes stellen wollten. Später wandelte sich die Tradition und inzwischen werden vor allem Katzen und Hunde gesegnet.

In Madrid nehmen Herrchen und Frauchen den Ehrentag besonders ernst - und erdulden vor der Kirche San Antón jedes Jahr teils stundenlange Wartezeiten, damit ihre Vierbeiner gesegnet werden. In früheren Jahren waren auch schon Schlangen und Meerschweinchen, Schildkröten und Igel gesegnet worden.

Agenturen, sif  | 

Kommentare