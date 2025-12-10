Schloss Versailles erhöht Eintrittspreis für Nicht-Europäer

Nach dem Pariser Louvre hat auch das Schloss Versailles eine Erhöhung seiner Eintrittspreise für Nicht-Europäer angekündigt. Ab dem 14. Jänner 2026 müssen Bürger von Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums - der die EU-Länder sowie Island, Liechtenstein und Norwegen umfasst - 35 Euro für ein Ticket zahlen, wie die staatliche Betreibergesellschaft am Dienstag mitteilte. Bisher kostete ein Ticket 32 Euro, es handelt sich also um eine Preiserhöhung von 9,4 Prozent.

Durch die Erhöhung der Ticketpreise erhofft sich die Betreibergesellschaft eigenen Angaben zufolge zusätzliche Einnahmen in Höhe von 9,3 Millionen Euro pro Jahr.