Eine Variante des Bakteriums wurde auf Mandelbäumen in Apulien gefunden, nicht weit entfernt von der Hafenstadt Bari .

Ganze Landstriche wurden verwüstet, viele Olivenbauern wurden in die Knie gezwungen und ein enormer wirtschaftlicher Schaden angerichtet. Nun wird befürchtet, dass sich die Xylella-Plage verstärkt auf Mandel- und Obstbäume ausdehnen könnte. Auch die Weinproduktion ist laut Experten gefährdet.

In der Region sind ihm in den vergangenen Jahren bereits Millionen Olivenbäume zum Opfer gefallen.

Befallene Pflanzen müssen sofort vernichtet werden

Xylella fastidiosa zählt zu den gefährlichsten und am strengsten regulierten Schadorganismen in Europa. Ein Befall mit diesem Quarantäneschädling führt in der Regel innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums zum Absterben der Pflanze. Eine Bekämpfung ist schwierig, weshalb als wichtigste Maßnahme die Verhinderung der Einschleppung des Schaderregers gilt. Befallene Pflanzen müssen unverzüglich gerodet und vernichtet werden.

Apulien, die Region am Absatz des italienischen Stiefels, ist nach Sizilien die zweitgrößte Mandelerzeugerregion Italiens. Dem regionalen Ableger des Landwirtschaftsverbandes Coldiretti zufolge wurden 2024 dort auf gut 19.400 Hektar rund 26.500 Tonnen Mandeln erzeugt. Das entspricht einem Drittel der gesamten italienischen Mandelproduktion.