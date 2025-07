Anklage: Politikerin schießt 20-mal auf Bild der Jungfrau Maria

Zu sehen sind die durchlöcherten Gesichter von Maria und Jesus. Das Posting wird folgenreiche Konsequenzen für Ameti nach sich ziehen, denn die Staatsanwaltschaft Zürich hat Anklage gegen sie erhoben. Wie 20 Minuten berichtet, wird Ameti in der Anklage Störung der Glaubensfreiheit vorgeworfen. "Die Beschuldigte Sanija Ameti hat öffentlich und in gemeiner Weise die Überzeugungen anderer in Glaubenssachen, insbesondere den Glauben an Gott, beschimpft oder verspottet", lautet die Anklage.