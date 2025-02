Ein russischer Liedermacher ist bei einer polizeilichen Durchsuchung seiner Wohnung in St. Petersburg durch einen Sturz aus dem Fenster ums Leben gekommen. Laut Medienberichten handelt es sich um den Vadim Stroykin, einem Sänger, der sich öffentlich gegen den Ukraine-Krieg aussprach.

Das Nachrichtenportal Fontanka.ru in Russlands nördlicher Metropole schrieb, bei der Durchsuchung sei es um den Vorwurf von Geldüberweisungen an die ukrainische Armee gegangen. Dies gilt in Russland als Extremismus.