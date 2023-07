Rund 120 Migranten in Südgriechenland gerettet

Die griechische Küstenwache hat in der Nacht auf Montag rund 120 Migranten aus einem felsigen Küstenabschnitt im Süden der Halbinsel Peloponnes gerettet. Der Wellengang hatte ihr Boot zu den Felsen von Kap Malea getrieben, wo es auf Grund lief. Wie der staatliche Rundfunk unter Berufung auf die Küstenwache am Montag weiter berichtete, sind alle Menschen wohlauf und vorläufig in einer Schule des kleinen Hafens von Neapoli Voion untergebracht worden.